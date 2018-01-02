Убийство Ноздровской: подозрение никому не объявили
В деле убийства юристки Ирины Ноздровской еще никому не объявили о подозрении. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов, передает Укринформ.
По его словам, друг Ноздровской предоставил полиции видеозапись и ее будут изучать следователи.
Полиция установила, какими были последние часы жизни юристки, отметил Ценов. Невыясненными остаются некоторые нюансы, над которыми будут работать завтра, 3 января.
Согласно экспертизе, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело. Есть телесные повреджения колючим предметом.
1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала несколько дней назад.
Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Связь с Ноздровской оборвалась 29 декабря 2017 года, 30 декабря она была объявлена в розыск.
Юристка долгое время добивалась в суде реального наказания для Дмитрия Россошанского - племянника главы Вышгородского райсуда, который в сентябре 2015 года на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру. В итоге в июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. А 27 декабря апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию.
По словам дочери Ноздровской, ее матери угрожал сосед - друг Россошанского, а тех, кого она подозревает, полиция не допрашивала.
Читайте также: Одна против всех: самое важное об убийстве Ноздровской
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
03.12.17
09:00
-
30.12.17
09:00
-
вчера
18:09
-
вчера
17:16
-
вчера
16:58
Новости партнеров
- 89869
- 70990
- 55356
- 45175
- 32278