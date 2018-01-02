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Убийство Ноздровской: подозрение никому не объявили

02.01.2018 23:25
В уголовном деле по факту убийства юристки пока никому не вручали подозрение. Полиция установила, какими бьли последние часы жизни Ноздровской
Убийство Ноздровской: подозрение никому не объявили
Ирина Ноздровская (фото - Facebook)

В деле убийства юристки Ирины Ноздровской еще никому не объявили о подозрении. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов, передает Укринформ.

По его словам, друг Ноздровской предоставил полиции видеозапись и ее будут изучать следователи.

Полиция установила, какими были последние часы жизни юристки, отметил Ценов. Невыясненными остаются некоторые нюансы, над которыми будут работать завтра, 3 января.

Согласно экспертизе, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело. Есть телесные повреджения колючим предметом.

1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала несколько дней назад.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Связь с Ноздровской оборвалась 29 декабря 2017 года, 30 декабря она была объявлена в розыск.

Юристка долгое время добивалась в суде реального наказания для Дмитрия Россошанского - племянника главы Вышгородского райсуда, который в сентябре 2015 года на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру. В итоге в июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. А 27 декабря апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию.

По словам дочери Ноздровской, ее матери угрожал сосед - друг Россошанского, а тех, кого она подозревает, полиция не допрашивала.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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