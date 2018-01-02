Убийство Ноздровской: подозрение никому не объявили

В уголовном деле по факту убийства юристки пока никому не вручали подозрение. Полиция установила, какими бьли последние часы жизни Ноздровской

В деле убийства юристки Ирины Ноздровской еще никому не объявили о подозрении. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов, передает Укринформ.



По его словам, друг Ноздровской предоставил полиции видеозапись и ее будут изучать следователи.



Полиция установила, какими были последние часы жизни юристки, отметил Ценов. Невыясненными остаются некоторые нюансы, над которыми будут работать завтра, 3 января.

Согласно экспертизе, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело. Есть телесные повреджения колючим предметом.

1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала несколько дней назад.