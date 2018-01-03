Ультрас "Зари": В Луганске боевики следили за нами год до плена

Стали известны подробности задержания двух представителей ультрас луганской "Зари", которые сожгли флаг боевиков в бывшем областном центре

Боевики террористической организации ЛНР следили за представителями ультрас луганского футбольного клуба "Заря" Владиславом Овчаренко и Артемом Ахмеровым с 2015 года целый год до их задержания во временно оккупированном Луганске. Об этом в интервью изданию Новости Донбасса рассказал освобожденный 27 декабря 2017 года бывший украинский заложник Артем Ахмеров.

"В октябре 2016 года нас задержали в центре города. Для них оказалось в новинку, что Влад был блогером паблика "Луганська хунта". Они "пальцем в небо" указали и попали точно. Плюс - сожженный флаг. Нас обвинили в "государственной измене" в виде шпионажа. Как выяснилось, за нами следили с сентября 2015 года. Об этом мы узнали уже потом от сотрудников так называемых органов", - отметил Ахмеров.

Отвечая на вопрос, как пророссийские наемники "работают" идеологически с задержанными , Ахмеров сказал: "У них нет конкретных фактов. Они просто говорят, что мы тут едим и распинаем младенцев, что все, кто воюет (на стороне Украины, - ред.), носит шевроны с надписью "Рабовласник", то есть, хотим их поработить. Они говорят, что мы предали своих предков".

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Ахмеров добавил, что они с Овчаренко осознанно остались в родном для них городе с начала гибридной войны в Донбассе.

"Это наш дом, так же как и вся Украина. Луганск - наш дом, какой бы он ни был. Каждый остался по своим личным мотивам. В августе 2015 года по тем же политическим соображениям нами было совершено, как это написано, "надругательство над государственным символом Луганской народной республики - государственным флагом". Мы его сожгли в память о нашем погибшем друге, который воевал в "Азове" и погиб в Иловайском котле", - сказал Ахмеров.

27 декабря на контрольно-пропускном пункте Майорск в пригороде временно оккупированной Горловки состоялся масштабный обмен украинских заложников у пророссийских боевиков на лиц, которые те захотели получить взамен.

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