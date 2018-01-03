Полиция эвакуировала автомобиль у пьяного "танцовщика на капоте"

На водителя автомобиля патрульные составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии и наложили штраф в 510 грн за управление авто без документов

В Хмельницком патрульные эвакуировали машину у водителя, управлявшего автомобилем без документов и в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает патрульная полиция Хмельницкой области.

Прошлой ночью, около 03:00 на ул. Староконстантиновское шоссе, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль ВАЗ 2101 за нарушение правил дорожного движения. На требование предъявить документы на автомобиль 25-летний мужчина, житель города Каменец-Подольский, сообщил, что никаких документов на транспортное средство при себе не имеет. Патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке в присутствии двух свидетелей. Тест проводили с помощью прибора Драгер, который показал 1,29 промилле, что в шесть раз превышает допустимую норму. При этом, судя по фото, мужчина исполнил для патрульных танец на капоте.

На водителя автомобиля патрульные составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии и наложили штраф в 510 грн за управление авто без документов, кроме этого временно эвакуировали машину на специальную площадку.

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