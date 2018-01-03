Причины смерти Ноздровской: в полиции сообщили детали
Найденная мертвой правозащитница Ирина Ноздровская, по предварительным данным экспертизы ее тела, умерла насильственной смертью; окончательно причина ее гибели будет установлена позже. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.
По его словам, имеющиеся данные судмедэкспертизы позволяют исключить версию об изнасиловании юристки.
"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны, на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти", - заявил Жукович.
Как отметил чиновник, окончательных результатов экспертизы пока еще нет, однако предварительно можно сказать, что утопление - наименее вероятная причина смерти Ноздровской.
Также Жукович опроверг слухи о том, что экс-глава Вышгородского райсуда Сергей Куприенко - дядя Дмитрия Россошанского, осужденного за ДТП 2015 года, в котором погибла сестра Ноздровской - якобы выехал с семьей в Россию.
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"Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере (по состоянию) на вчерашний вечер", - подчеркнул он.
Спикер облполиции добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, Украину не покидали.
1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юристки Ирины Ноздровской, которая пропала несколько дней назад. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство.
Согласно данным экспертизы, смерть правозащитницы наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.
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