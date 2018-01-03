Причины смерти Ноздровской: в полиции сообщили детали

Предварительные данные экспертизы позволяют исключить версию об изнасиловании правозащитницы, сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович

Найденная мертвой правозащитница Ирина Ноздровская, по предварительным данным экспертизы ее тела, умерла насильственной смертью; окончательно причина ее гибели будет установлена позже. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, имеющиеся данные судмедэкспертизы позволяют исключить версию об изнасиловании юристки.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны, на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти", - заявил Жукович.

Как отметил чиновник, окончательных результатов экспертизы пока еще нет, однако предварительно можно сказать, что утопление - наименее вероятная причина смерти Ноздровской.

Также Жукович опроверг слухи о том, что экс-глава Вышгородского райсуда Сергей Куприенко - дядя Дмитрия Россошанского, осужденного за ДТП 2015 года, в котором погибла сестра Ноздровской - якобы выехал с семьей в Россию.

Читайте также: Дочь Ноздровской рассказала, кто угрожал ее матери

"Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере (по состоянию) на вчерашний вечер", - подчеркнул он.

Спикер облполиции добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, Украину не покидали.

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юристки Ирины Ноздровской, которая пропала несколько дней назад. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство.

Согласно данным экспертизы, смерть правозащитницы наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.

Читайте также: Одна против всех: самое важное об убийстве Ноздровской

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.