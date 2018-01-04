Боевики не пустили ОБСЕ к полигону, где спрятали танки

По данным ОБСЕ, недалеко от временно оккупированного села Маркино пророссийские наемники разместили танки

Боевики разместили военную технику вне выделенных мест хранения вооружения в 94 километрах от временно оккупированного Донецка. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения члены патруля миссии видели один танк (Т-64), стоявший в поле в двух километрах к западу от села Маркино (94 км к югу от Донецка, - ред.)", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, террористы потребовали, чтобы патруль миссии покинул этот район.

Наблюдатели также видели боевую машину пехоты (БМП-1) и бронетранспортер (МТ-ЛБ) с установленной на нем зенитной установкой (ЗУ-23, 23 мм) боевиков, которые стояли неподалеку от Славяносербска, что 28 км к северо-западу от Луганска.

26 декабря беспилотник ОБСЕ зафиксировал 56 танков недалеко от Луганска.

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