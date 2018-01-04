Во Львовской области заместитель мэра попался на взятке - полиция

За взятку чиновник пообещал предпринимателю посодействовать в установке двух пунктов обмена валюты

Во Львовской области по подозрению в получении взятки задержан заместитель главы горсовета одного из городов. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Там сообщили, что задержали злоумышленника в момент получения $1000 взятки.

По информации полиции, за эту сумму он пообещал предпринимателю посодействовать в установке двух пунктов обмена валюты.

Открыто производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

2 января детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили и задержали сразу после получения части взятки ($300 тысяч) директора одного из научно-исследовательских учреждений и его сообщника.

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