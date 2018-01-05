USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Суд назначил дату заседания по делу об убийстве Бузины

05.01.2018 01:43
Подготовительное заседание состоится в следующем месяце
Суд назначил дату заседания по делу об убийстве Бузины
Олесь Бузина (скриншот с видео)

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве украинского журналиста Олеся Бузины, которое произошло 16 апреля 2015 в Киеве, назначено на 9 февраля. Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

Коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Линника и Татьяны Левицкой будет рассматривать дело.

Судебное заседание должно состояться в 11:00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева.

В июне текущего года столичная прокуратура завершила расследование этого резонансного преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 УК - умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и ч. 1 ст. 263 - незаконное хранение оружия. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил. По подозрению в убийстве в июле 2015 года были задержаны двое киевлян - Андрей Медведько и Денис Полищук.

Читайте также: В Украине запретили документальный фильм про Олеся Бузину

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 