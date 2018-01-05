Суд назначил дату заседания по делу об убийстве Бузины

Подготовительное заседание состоится в следующем месяце

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве украинского журналиста Олеся Бузины, которое произошло 16 апреля 2015 в Киеве, назначено на 9 февраля. Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.



Коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Линника и Татьяны Левицкой будет рассматривать дело.

Судебное заседание должно состояться в 11:00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева.



В июне текущего года столичная прокуратура завершила расследование этого резонансного преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 УК - умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и ч. 1 ст. 263 - незаконное хранение оружия. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил. По подозрению в убийстве в июле 2015 года были задержаны двое киевлян - Андрей Медведько и Денис Полищук.

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