Лула да Силва прервал дискуссию об Украине на саммите G20. Макрон и Шольц отреагировали

Обычно коммюнике публикуют после саммита, но Лула да Силва утвердил его до конца пленарного заседания 18 ноября, пишет Reuters

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: ЕРА/ANDRE COELHO)

На саммите G20 в Рио-де-Жанейро европейские лидеры возмутились решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы опубликовать совместное коммюнике днем ранее, чтобы избежать обсуждения войны в Украине.

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил разочарование тем, что документ G20 не акцентировал на ответственности России за начало войны, особенно в ее тысячный день: "Это слишком мало, когда G20 не может найти слов, чтобы дать понять, что Россия несет ответственность. Становится очевидным, насколько сильно геополитическая напряженность также влияет на G20".

Обсуждение позиции по войне России против Украины традиционно вызывает затруднения на саммитах G20.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал: "Коммюнике закрыл президент Лула. Оно не соответствовало той позиции, которую мы могли бы иметь".

Один из европейских чиновников, пожелавший остаться анонимным, назвал действия Лулы "жестокими", но его страна решила уважать право хозяина саммита определять время публикации совместного заявления, добавляет Reuters.