Лула да Сілва перервав дискусію про Україну на саміті G20. Макрон та Шольц відреагували

Зазвичай комюніке публікують після саміту, але Лула да Сілва затвердив його до кінця пленарного засідання 18 листопада, пише Reuters

Луїс Інасіу Лула да Сілва (Фото: ЕРА/ANDRE COELHO)

На саміті G20 у Ріо-де-Жанейро європейські лідери обурилися рішенням президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви опублікувати спільне комюніке на день раніше, щоб уникнути обговорення війни в Україні. Про це пише Reuters.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив розчарування тим, що документ G20 не акцентував на відповідальності Росії за початок війни, особливо в її тисячний день. Він зазначив: "Це занадто мало, коли G20 не може знайти слів, щоб дати зрозуміти, що Росія несе відповідальність. Стає очевидним, наскільки сильно геополітична напруженість також впливає на G20".

Обговорення позиції щодо війни Росії проти України традиційно викликає труднощі на самітах G20. У звичайній практиці комюніке оприлюднюють наприкінці зустрічі, але Лула да Сілва вирішив затвердити його ще до завершення пленарного засідання 18 листопада, пише видання.

Президент Франції Емманюель Макрон сказав: "Комюніке закрив президент Лула. Воно не відповідало тій позиції, яку ми могли б мати".

Один із європейських чиновників, який побажав залишитися анонімним, назвав дії Лули "жорстокими", але його країна вирішила поважати право господаря саміту визначати час публікації спільної заяви, додає Reuters.