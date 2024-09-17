Лула да Сілва: Україні слід було будувати діалог з Бразилією ще до початку війни

"Той, хто зараз хоче з нами розмовляти, міг поговорити з нами ще до початку війни", – заявив президент Бразилії

Луїс Інасіу Лула да Сілва (Фото: ЕРА/Andre Borges)

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна не може стати на чийсь бік у російсько-українській війні. Він наголосив, що Україні варто було будувати зв'язки з Бразилією до початку повномасштабного вторгнення, аби зараз "просити про допомогу", передає газета Correio Braziliense.

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"Для Бразилії важливо не брати участі у війні між Україною та Росією. Тому для Бразилії важливо сказати, що ми хочемо миру, ми не хочемо війни. Той, хто зараз хоче з нами розмовляти, міг поговорити з нами ще до початку війни", – сказав Лула.

Як пише Correio Braziliense, таку заяву бразильський президент зробив після того, як український колега Володимир Зеленський закликав його приїхати в Україну та "подивитися на війну власними очима".

12 вересня в інтерв'ю бразильському каналу Metrópoles Зеленський заявив, що якби Лула підтримував Україну, то він би допоміг зупинити війну, адже Бразилія має великий вплив у світі.

Тоді глава держави також розкритикував китайсько-бразильський "мирний план", який, за словами посла України у Бразилії Андрія Мельника, Бразиліа готувала "за спиною" у Києва.

Бразилія не підтримує український план миру. 2 серпня спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу.

Пекін як автор "мирного плану" наполягає, що у його документі нібито "більше надії на деескалацію".

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