Лула да Силва: Украине следовало строить диалог с Бразилией еще до начала войны

"Тот, кто сейчас хочет с нами разговаривать, мог поговорить с нами еще до начала войны", – заявил президент Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: ЕРА/Andre Borges)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не может встать на чью-либо сторону в российско-украинской войне. Он подчеркнул, что Украине стоило строить связи с Бразилией до начала полномасштабного вторжения, чтобы сейчас "просить о помощи", передает газета Correio Braziliense.

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"Для Бразилии важно не участвовать в войне между Украиной и Россией. Поэтому для Бразилии важно сказать, что мы хотим мира, мы не хотим войны. Тот, кто сейчас хочет с нами разговаривать, мог поговорить с нами еще до начала войны", – сказал Лула.

Как пишет Correio Braziliense, такое заявление бразильский президент сделал после того, как украинский коллега Владимир Зеленский призвал его приехать в Украину и "посмотреть на войну своими глазами".

12 сентября в интервью бразильскому каналу Metrópoles Зеленский заявил, что если бы Лула поддерживал Украину, то он бы помог остановить войну, ведь Бразилия имеет большое влияние в мире.

Тогда глава государства также подверг критике китайско-бразильский "мирный план", который, по словам посла Украины в Бразилии Андрея Мельника, Бразилиа готовила "за спиной" у Киева.

Бразилия не поддерживает украинский план мира. 2 августа спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.

Пекин как автор "мирного плана" настаивает, что в его документе якобы "больше надежды на деэскалацию".

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