В Черновцах в здании ГФС произошел взрыв, есть пострадавшие: фото

Причиной взрыва в здании фискальной службы могло стать взрывное устройство, подброшенное неизвестным, сообщают местные СМИ

В Черновцах в здании Главного управления Государственной фискальной службы произошел взрыв, в результате которого пострадали, по предварительным данным, два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Сообщение о взрыве на третьем этаже здания облуправления ГФС правоохранители получили сегодня, 10 января, около 15:00.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали работников и посетителей ведомства.

"По предварительной информации, пострадали два человека. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сейчас проводятся первоочередные следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

В самой ГФС по состоянию на 16:44 сообщали об одном пострадавшем в результате инцидента.

"Около 15:00 в помещении ГФС в Черновицкой области прогремел взрыв. Один человек пострадал, он сейчас в больнице. К счастью, он был легко ранен, сейчас ему оказывается медицинская помощь", - сказала спикер фискальной службы Наталья Непряхина в комментарии телеканалу 112 Украина.

"После завершения следственных действий будет приниматься решение, скорее всего, об усилении режима безопасности объекта", - добавила она.

Также Непряхина отрицает связь между взрывом в Черновцах и сегодняшними акциями протеста против изменений в таможенных правилах, которые проходят на границе с Польшей.

В то же время черновицкое издание Молодий буковинець сообщает, что причиной взрыва в ГФС якобы стало взрывное устройство, подброшенное неизвестным. Из здания эвакуировали более 100 сотрудников ведомства, на месте работают правоохранители и кинологи.

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Фото: molbuk.ua

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