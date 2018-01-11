Адвокаты Ноздровской заявили о слежке и психологическом давлении

По словам адвокатов, неизвестные вмешиваются в их личную жизнь

Адвокаты Анастасии Ноздровской заявляют о слежке за ними неизвестных лиц, что расценивают как психологическое давление, и просят правоохранительные органы обеспечить их безопасность. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сказала адвокат Тамила Ульянова.

По ее словам, слежка была установлена сразу после того, как адвокат занялась делом об убийстве Ирины Ноздровской.

"За нами постоянно следят. Мы не знаем, кто. Может представители правоохранительных органов, которые выясняют у всех наших знакомых нашу личную жизнь, вмешиваются, следят постоянно какие-то машины", - рассказала Ульянова.

По ее словам, защита обратилась в правоохранительные органы с заявлением о психологическом давлении. "Мы просим обеспечить нашу безопасность, как представителей потерпевшей в этом процессе", - заявила адвокат.

Также Анастасия Ноздровская и ее защитники потребовали от органов следствия предоставить им полный объем материалов по убийству правозащитницы Ирины Ноздровской, а также допустить к проведению следственных действий.

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