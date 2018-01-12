В Харькове военный угнал автомобиль, чтобы съездить по делам

22-летний военнослужащий подошел на улице к водителю и попросил отвезти его по личным делам, тот отказался

В Харькове 22-летний военнослужащий, угрожая оружием, завладел автомобилем местного жителя, чтобы съездить по своим делам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Харьковской области.

В полиции рассказали, что парень на улице Гвардейцев железнодорожников подошел к одному из припаркованных автомобилей и попросил водителя отвезти его по личным делам. После того, как водитель ответил отказом, военный стал угрожать ему применением оружия и приказал пересесть на место пассажира. Злоумышленника на дороге остановили сотрудники патрульной полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Мужчине уже вручено уведомление о подозрении.

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