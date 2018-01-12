В Запорожье из огнестрельного оружия ранили предпринимателя - СМИ
Сегодня, 12 января, в Хортицком районе Запорожья произошло вооруженное ограбление. Об этом сообщает газета Факты со ссылкой на руководителя пресс-службы Запорожской области Екатерину Людвик.
"На данный момент известно, что потерпевший - предприниматель из Каменца-Подольского... Мужчина приехал в Запорожье продавать мясные изделия. После реализации товара на улице Василя Стуса его автомобиль заблокировали две машины с тремя неизвестными злоумышленниками. Они выстрелили в предпринимателя из неустановленного пока оружия, ранили и завладели его деньгами", - рассказала Людвик.
Полицией был введен в действие план "Сирена", вероятное место пребывания злоумышленников установлено. Если информация подтвердится, правоохранители начнут штурм.
Потерпевший находится в реанимации.
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