Священник из Запорожья объяснил свой отказ отпеть ребенка
Запорожский священник УПЦ МП Евгений Молчанов настаивает на правильности своего поступка, когда он отказался отпевать крещенного в УПЦ КП ребенка, так как убежден, что крещение в церкви Киевского патриархата якобы недействительно. Об этом Молчанов сказал в интервью Фактам.
"Конечно, мне было ее жаль! Я уже несколько дней пью успокоительное, живу на лекарствах. Она падала на колени, это ужасно… Я еле сдержался, чтобы самому не стать перед ней на колени. Но есть моменты, которые я не имею права не замечать. За это Бог карает, понимаете?", - сказал Молчанов
Он считает Киевский патриархат "лжецерковью", а крещение в нем недействительным.
"Есть каноны церкви, апостольские правила. Этими правилами руководствуются священнослужители по всему миру. Если бы я отпел этого ребенка, владыка снял бы с меня сан. Но даже это не так страшно. Меня бы покарал Бог", - говорит священник.
Он также убежден, что дети, крещенные в УПЦ КП, "погибают".
При этом российский богослов, старший научный сотрудник кафедры философии религии МГУ, автор официального в РФ учебника по основам православной культуры Андрей Кураев считает, что Молчанов нарушил каноны, отказавшись отпевать ребенка.
По его словам, крещение "раскольников", согласно православным канонам, должно признаваться.
"Канонично - признавать крещения раскольников. Раскол - не ересь. Даже при сомнении в "благодатности священства" остается право крещения у мирян", - написал Кураев в своем Facebook.
"Это древнее и устойчивое церковное предание, признающее церковные таинства совершающимися и вне Церкви: имя Божие, призванное даже неправославным человеком с желанием совершить преображение своей и чужой жизни "во имя Отца и Сына и Святого Духа" сообщает ему просимый им Божий дар…" - отмечает Кураев.
Он утверждает, что церковная традиция терпимо относится к крещениям, "которые совершены верным, евангельским именованием Троицы".
Ранее сообщалось, что в Запорожье священник Московского патриархата во время похорон отказался отпевать ребенка. Причина отказа - он был крещен Украинской православной церковью Киевского патриархата.
Вчера в Генпрокуратуре сообщили, что правоохранители начали расследование против отдельных представителей УПЦ МП и организации Союз православный Радомир по подозрению в нарушении равноправия, а также в оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.
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