В Одесской области СБУ заблокировала продажу боевого оружия
В Одесской области в Белгород-Днестровском местный житель реставрировал и переделывал травматическое оружие на боевое для перепродажи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, клиентов, в том числе среди криминалитета, он искал в интернете на тематических форумах. Оперативники задержали мужчину во время попытки продать боевой пистолет.
В ходе обысков по месту проживания изъяли 11 пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и патроны разного калибра.
Открыто уголовное дело по ч.1 ст.263 УК (незаконное обращение с оружием).
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