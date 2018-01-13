В Одесской области СБУ заблокировала продажу боевого оружия

По информации СБУ, мужчина переделывал травматическое оружие, а потом продавал его через интернет

В Одесской области в Белгород-Днестровском местный житель реставрировал и переделывал травматическое оружие на боевое для перепродажи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По информации правоохранителей, клиентов, в том числе среди криминалитета, он искал в интернете на тематических форумах. Оперативники задержали мужчину во время попытки продать боевой пистолет.

В ходе обысков по месту проживания изъяли 11 пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и патроны разного калибра.



Открыто уголовное дело по ч.1 ст.263 УК (незаконное обращение с оружием).

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