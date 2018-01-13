В АТО мирных жителей фиктивно зачисляют в ряды боевиков - ГУР
13.01.2018 16:58
Террористы зачисляют мирных жителей в свои ряды для получения дополнительных денег, сообщает разведка
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Боевики зачисляют мирное население временно оккупированных территорий в свои ряды для получения дополнительного финансирования. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Количество таких коррупционных схем растет. Местные жители реальной "военной службы" не несут, но получают ежемесячно плату в размере около 10 тыс рублей, сообщают в ГУР. Две трети этих денег они оттдают главарям террористов.
Как сообщалось ранее сегодня, один из боевиков в Донбассе при ограблении дома мирных жителей тяжело ранил женщину из огнестрельного оружия.
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