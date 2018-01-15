Оружие для Януковича: экс-руководитель ГУ МВД объявлен в розыск

Объявлен в розыск экс-милиционер из Запорожья, который обокрал известного коллекционера, после чего предметы из коллекции оказались в Межигорье

В Запорожье сообщено о подозрении одному из бывших руководителей областной милиции, который вместе с сообщниками якобы завладел коллекцией оружия известного коллекционера. Отдельные предметы из коллекции находили потом в экс-резиденции Виктора Януковича в Межигорье, а также при обысках у экс-генпрокурора Виктора Пшонки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь генпрокурора Андрей Лысенко.

Он отметил, что бывшие милиционеры нанесли коллекционеру из Запорожья убытков на 30 млн грн.

"На днях прокуратурой Запорожской области сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК одному из бывших руководителей ГУ МВД в Запорожской области, который в 2010 году по предварительной договоренности с неустановленными лицами завладел раритетным оружием известного коллекционера г. Запорожье, чем нанес последнему ущерб на общую сумму более 30 млн грн", - написал Лысенко.

Он напомнил, что указанное уголовное производство было начато по заявлению коллекционера, которое тот подал после того, как увидел в эфире одного из телеканалов сюжет о состоянии бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

По информации Лысенко, в настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.

"Подозреваемый находится в розыске в уголовном производстве, досудебное расследование в котором проводится следователями Генеральной прокуратуры Украины", - отметил представитель ГПУ.

В конце 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на 2018 год запланирована еще одна спецконфискация денег у Януковича.

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