Минздрав призывает вакцинироваться и предостерегает: у болезни могут быть серьезные осложнения, которые могут привести к инвалидности и даже смерти

На фоне вспышки заболеваемости корью в Украине умер еще один человек - это вторая подтвержденная официально смерть от болезни. Информацию о летальном случае сообщила пресс-служба Минздрава.

"Стало известно о еще одной смерти от кори. В Одессе умер взрослый человек. В общем с 2017 года в результате заболевания умерло 7 человек, из них - 4 детей", - заявили в ведомстве.

Минздрав предупреждает: инкубационный период (время, когда симптомы болезни еще не проявляются) кори составляет от 6 до 21 суток, после чего у заболевшего повышается температура, появляется головная боль, насморк и сухой кашель. Также увеличены лимфоузлы и воспалена слизистая оболочка глаз (наблюдаются слезоточивость, светобоязнь и гнойные выделения), позднее среди симптомов - понос и рвота.

"На 4-5 день проявления болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до месяца и более", - отмечают медики.

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Они предостерегают: у кори могут быть серьезные осложнения - пневмония, ушная инфекция, энцефалит и другое, что может привести к инвалидности и даже смерти.

"Корью болеют не только дети, но и взрослые: под угрозой все, кто не привит. В случае контакта с больным корью немедленно обратитесь к врачу. Специфического лечения от кори нет, но вы можете предупредить заболевание. Единственный надежный способ защититься от кори - вакцинация", - акцентировали внимание медики.

По данным Минздрава, среди заболевших корью более 85% не были полностью защищены прививкой (то есть, двумя дозами вакцины против кори, краснухи и паротита).

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На 15 января во Львове 74 человека заболели корью, из них 49 - дети. В Киеве на ту же дату было зафиксировано 87 случаев заболевания (66 случаев - у детей до 17 лет). В Одесской области в первые дни января от осложнений кори умер пятилетний ребенок.

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