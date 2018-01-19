От кори умер еще один ребенок: не был вакцинирован
Вспышка заболеваемости корью в Украине унесла еще одну жизнь: вчера, 18 января, умер ребенок. Это третья подтвержденная официально смерть от болезни в 2018 году, сообщила во время часа вопросов к правительству и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
"Вчера стало известно об еще одной смерти от кори: это не вакцинированный ребенок", - сказала она.
Таким образом, это восьмой летальный случай с момента вспышки кори в стране.
За две недели 2018 года зарегистрировано 1285 случаев этого заболевания.
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От осложнений в результате заболевания корью в Одесской области в первые дни января умер пятилетний ребенок, 17 января в Одессе скончался взрослый человек.
Инкубационный период (время, когда симптомы болезни еще не проявляются) кори составляет от 6 до 21 суток, после чего у заболевшего повышается температура, появляется головная боль, насморк и сухой кашель. Также увеличены лимфоузлы и воспалена слизистая оболочка глаз (наблюдаются слезоточивость, светобоязнь и гнойные выделения), позднее среди симптомов - понос и рвота. На 4-5 день проявления болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до месяца и более.
У кори могут быть серьезные осложнения - пневмония, ушная инфекция, энцефалит и другое, что может привести к инвалидности и даже смерти.
Среди заболевших корью более 85% не были полностью защищены прививкой (то есть, двумя дозами вакцины против кори, краснухи и паротита).
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