Сутки в АТО: диверсанты бросили раненого, убегая от пуль ВСУ

Российские наемники не соблюдают режим тишины на фронте и активизировались на Приазовье, где в районе Широкино направили к позициям сил АТО диверсионно-разведывательную группу, которая, уходя от огня ВСУ, бросила на поле боя раненого. Об этом сообщает штаб АТО.

"В послеобеденное время в районе Широкино украинские защитники заметили вражескую ДРГ, которая двигалась в сторону наших позиций. Когда расстояние стало критически близким, наши воины открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого", - говорится в сообщении.



Штаб отмечает, что украинские военные его оперативно эвакуировали и оказали медицинскую помощь.



Также сказано, что в вечернее время в этом же районе оккупанты неоднократно вели огонь из тяжелых минометов. Более полутора десятка мин 120-мм калибра разорвались вблизи позиций ВСУ у Широкино и Водяного.

В общем, за минувшие сутки, контролируемые Кремлем боевики семь раз нарушили режим тишины. Обстрелы продолжаются, как на донецком направлении фронта, так и на луганском. Террористы используют вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения.



"Учитывая то, что вражеские обстрелы несли угрозу жизни наших защитников, украинские воины были вынуждены в одном из случаев открывать огонь из вооружения запрещенного минскими договоренностями", - сообщает штаб.



В результате боев ни один украинский военнослужащий не пострадал.



19 января президент страны-агрессора РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждался принятый вчера Верховной Радой закон о деоккупации и реинтеграции отдельных районов Донбасса.



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