В МИД рассказали подробности о нападении на посольство в Афинах
Группа неизвестных подожгла личные автомобили сотрудников посольства Украины в Греции. Об этом в эфире 112 Украина сообщила спикер МИД Марьяна Беца.
Прилегающая к зданию посольства территория была забросана бутылками с зажигательной смесью, сказала она.
На место происшествия были вызваны пожарные и полиция. Начато расследование.
"Существует большая вероятность того, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции, сайты анархистского направления", - отметила Беца.
По ее словам, в ближайшее время глава МИД Павел Климкин проведет телефонный разговор со своим греческим коллегой.
Ранее Климкин сообщил, что ночью в Афинах неизвестные с коктейлями Молотова пытались атаковать посольство Украины.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:16
-
09:59
-
вчера
19:19
-
вчера
18:24
-
вчера
17:35
Новости партнеров
- 128556
- 48942
- 35678
- 29051
- 26315