В МИД рассказали подробности о нападении на посольство в Афинах

Первыми об инциденте сообщили российские сайты в Греции, отметили в МИД

Группа неизвестных подожгла личные автомобили сотрудников посольства Украины в Греции. Об этом в эфире 112 Украина сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

Прилегающая к зданию посольства территория была забросана бутылками с зажигательной смесью, сказала она.

На место происшествия были вызваны пожарные и полиция. Начато расследование.

"Существует большая вероятность того, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции, сайты анархистского направления", - отметила Беца.

По ее словам, в ближайшее время глава МИД Павел Климкин проведет телефонный разговор со своим греческим коллегой.

Ранее Климкин сообщил, что ночью в Афинах неизвестные с коктейлями Молотова пытались атаковать посольство Украины.

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