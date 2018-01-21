Количество погибших в Кабуле украинцев может увеличиться до семи
Количество погибших украинцев в Кабуле может увеличиться до семи человек. Об этом сообщил глава управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.
"Продолжается оперативная работа с компетентными органами Афганистана", - написал он.
Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе и установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, которые находятся на месте теракта в Афганистане.
По информации полиции Кабула, среди погибших в результате атаки - девятеро украинцев. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о шести погибших гражданах.
20 января вооруженная группа напала в Кабуле на отель. К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех боевиков. Погибли 18 человек, среди которых 14 - иностранцы.
Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка Талибан.
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