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Количество погибших в Кабуле украинцев может увеличиться до семи

21.01.2018 23:49
В Кабул отправили украинского консула из Душанбе, украинские дипломаты сейчас на связи с американскими консульскими сотрудниками
Количество погибших в Кабуле украинцев может увеличиться до семи
Скриншот видео

Количество погибших украинцев в Кабуле может увеличиться до семи человек. Об этом сообщил глава управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

"Продолжается оперативная работа с компетентными органами Афганистана", - написал он. 

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе и установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, которые находятся на месте теракта в Афганистане.

По информации полиции Кабула, среди погибших в результате атаки - девятеро украинцев. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о шести погибших гражданах.

20 января вооруженная группа напала в Кабуле на отель. К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех боевиков. Погибли 18 человек, среди которых 14 - иностранцы.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка Талибан.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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