Украинец вез в Иран специнформацию о фрегате "Гетман Сагайдачный"

Cтарший научный сотрудник одного из НИИ пытался вывезти информацию, касающуюся гидроакустического комплекса, которым вооружен украинский фрегат

В аэропорту Борисполь задержан старший научный сотрудник одного из исследовательских институтов, который подозревается в том, что пытался незаконно вывезти в Иран военную информацию о вооружении фрегата проекта "Гетман Сагайдачный". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Согласно сообщению, украинец пытался вывезти информацию, касающуюся корабельного гидроакустического комплекса, которым вооружен украинский фрегат. В прокуратуре отметили, что данные сведения относятся к специальной информации военного характера.

Как сообщается, гражданин Украины скопировал указанную информацию на флеш-накопитель.

Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в зоне таможенного контроля аэропорта Борисполь на основании постановления суда.

55-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.

11 января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из оккупированного Крыма. После этого первый вице-премьер Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что Крым за захваченные россиянами в 2014 году корабли Украина не продает.

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