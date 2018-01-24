Под Харьковом СБУ задержала боевика "Брянки СССР"

Житель Чугуева принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в которых получил ранения

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области боевика террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Житель Чугуева в 2014 году присоединился к террористам после своего "условно-досрочного освобождения" из исправительной колонии на территории Луганской области, где он с 2008 года отбывал наказание за умышленное убийство. Находясь в составе незаконного вооруженного формирования так называемой Брянки СССР "милиции ЛНР", он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в которых получил ранения. После этого боевик решил завершить свою "карьеру" и вернулся в Харьковскую область", - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в его доме в Чугуеве, где он скрывался от правоохранительных органов. Во время обыска жилья сотрудники СБУ изъяли три боевые гранаты РГД-5, которые переданы на экспертизу.

Фото: ssu.gov.ua

Зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее СБУ разоблачили жителя Белгород-Днестровска, которого они подозревают в распространении через соцсети антиукраинских материалов.

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