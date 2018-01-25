В здании суда в Северодонецке застрелился конвоир - полиция

22-летнего военнослужащего Нацгвардии обнаружили мертвым его сослуживцы, утверждают правоохранители

В Северодонецке во время несения службы по охране здания Апелляционного суда Луганской области якобы совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной гвардии. Об этом сообщили в местном отделе полиции.

"Сегодня около 06:30 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от старшего наряда охраны Апелляционного суда Луганской области о том, что во время несения службы наряда в составе трех военнослужащих 22-летний солдат НГУ совершил самоубийство", - написала начальник отдела коммуникаций полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

По ее словам, мужчина родом из Луганской области.

"Находился в карауле. Утром пришла смена караула. Ребята пошли в туалет - и там услышали выстрел. Почему парень решил наложить на себя руки - непонятно, вроде служба у него проходила нормально, все было хорошо", - отметила Погукай в комментарии Укринформу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изъято табельное оружие погибшего.

Открытое уголовное производство по статье 115 УК (убийство). Досудебное следствие проведет полиция под процессуальным руководством военной прокуратуры.

18 января 2018 года в Днепре со смертельным ранением в голову нашли солдата, который был на страже при охране складов. Выстрел был произведен из его же автомата.

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