USD:  28.60  28.84   EUR:  35.19  35.79  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В здании суда в Северодонецке застрелился конвоир - полиция

25.01.2018 12:59
22-летнего военнослужащего Нацгвардии обнаружили мертвым его сослуживцы, утверждают правоохранители
В здании суда в Северодонецке застрелился конвоир - полиция
Фото: Flickr / НГУ

В Северодонецке во время несения службы по охране здания Апелляционного суда Луганской области якобы совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной гвардии. Об этом сообщили в местном отделе полиции.

"Сегодня около 06:30 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от старшего наряда охраны Апелляционного суда Луганской области о том, что во время несения службы наряда в составе трех военнослужащих 22-летний солдат НГУ совершил самоубийство", - написала начальник отдела коммуникаций полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

По ее словам, мужчина родом из Луганской области. 

"Находился в карауле. Утром пришла смена караула. Ребята пошли в туалет - и там услышали выстрел. Почему парень решил наложить на себя руки - непонятно, вроде служба у него проходила нормально, все было хорошо", - отметила Погукай в комментарии Укринформу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изъято табельное оружие погибшего.

Открытое уголовное производство по статье 115 УК (убийство). Досудебное следствие проведет полиция под процессуальным руководством военной прокуратуры.

18 января 2018 года в Днепре со смертельным ранением в голову нашли солдата, который был на страже при охране складов. Выстрел был произведен из его же автомата.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 