На заводе под Херсоном конфликт со стрельбой: есть пострадавшие

На территорию предприятия в Новой Каховке ворвались неизвестные, очевидцы сообщали о звуках выстрелов; один из пострадавших получил пулевые ранения

На заводе в Новой Каховке Херсонской области произошел конфликт со стрельбой, есть задержанные и пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В среду вечером, 31 января, полицейские получили сообщение, что на территорию одного из местных предприятий проникли около 20 неизвестных лиц и там слышны звуки, похожие на выстрелы.

"Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранниками предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены шесть человек. Состояние пострадавших удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 УК (угроза или насилие против работника правоохранительного органа). Предполагаемые участники конфликта задержаны.

Новокаховское издание НК-Online сообщает, что инцидент произошел на местном соевом заводе компании Каховка Протеин-Агро.

По данным СМИ, 23 января 2018 года на предприятие была совершена рейдерская атака: около 30 человек в балаклавах и с палками ворвались на территорию завода и взяли его под свой контроль.

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Все эти дни захватчики не мешали производственному процессу, однако блокировали вывоз с завода готовой продукции, пишет издание.

Отмечается, что после инцидента 31 января в реанимации находятся два человека: один - охранник завода, у него пулевые ранения обоих бедер; у еще одного пострадавшего - черепно-мозговая травма. Два человека с травмами различной тяжести были доставлены в травматологическое отделение, еще трое после оказания медпомощи от госпитализации отказались.

29 января 2018 года в Киеве в помещении лотереи на улице Лагерной между охраной и группой мужчин произошел конфликт, во время которого раздались выстрелы. Погиб охранник помещения, еще один человек был ранен. По этому делу объявлено о подозрении двум лицам.

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