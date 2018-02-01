Вооруженное сопротивление в Днепре: подозреваемые задержаны
В Киеве задержали подозреваемых в вооруженном сопротивлении полицейским в Днепре в ноябре 2017 года, вследствие которого пострадали пятеро правоохранителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
По его словам, сегодня в Киеве при поддержке спецподразделения КОРД завершилась силовая стадия спецоперации полиции.
"Никто из полицейских, подозреваемых или гражданских лиц не пострадал", - написал Князев.
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
5 ноября 2017 г в Днепре злоумышленники оказали вооруженное сопротивление полицейским, выехавшим на сообщение о квартирной краже. Они применили против правоохранителей гранаты и огнестрельное оружие. Ранения получили пятеро полицейских. Одному из них ради спасения жизни ампутировали ногу.
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