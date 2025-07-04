Оранжевая революция, отравление и старт эскалации России. Как Ющенко изменил курс Украины
Виктор Ющенко (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Виктор Ющенко – одновременно символ надежды и разочарования для украинцев.

Он пренебрегал безопасностью, не настаивал на расследовании собственного отравления, постоянно опаздывал и не видел угрозы в перспективе российского вторжения.

Однако именно он инициировал тектонические изменения в украинском сознании, которые дали о себе знать во время Революции Достоинства, а затем – во время полномасштабного вторжения.

Полный многочисленных противоречий, третий президент Украины – в центре внимания нового выпуска LIGA.doc.

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виктор ющенко