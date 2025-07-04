Помаранчева революція, отруєння і старт російської ескалації. Як Ющенко змінив курс України

Віктор Ющенко – водночас символ надії та розчарування для українців.

Він нехтував безпекою, не "педалював" розслідування власного отруєння, постійно спізнювався та не бачив загрози в перспективі російського нападу.

Проте саме він започаткував тектонічні зміни в українській свідомості, які далися взнаки під час Революції Гідності та згодом – під час повномасштабного вторгнення.

Сповнений численних суперечностей, третій президент України – в центрі уваги нового випуску LIGA.doc