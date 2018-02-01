Отец Павла Гриба: Жизнь моего сына в опасности

МИД требует от РФ срочно допустить к Павлу украинских врачей

Отец незаконно удерживаемого в РФ украинца Павла Гриба заявляет о существенном ухудшении состояния здоровья своего сына. По его словам, жизнь Павла в опасности. Об этом Игорь Гриб написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в СИЗО, где содержится Павел, нет ни лекарств, ни минимального диетического питания.

"По информации адвоката, у Павла очень изможденный вид, постоянные жалобы на боль в желудке и животе. Общее депрессивное состояние, как следствие усиления психологического давления со стороны следствия и администрации СИЗО. Нет ни лекарств, ни минимального диетического питания. Внутреннее кровотечение может открыться в любое время. Профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет. Оказать медицинскую помощь никто не сможет. Каждый день в СИЗО может быть последним для Павла! Жизнь Павла в опасности!", - написал Юрий Гриб.

Сегодня Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию на меру пресечения Гриба.

Отец украинца говорит, что судебное заседание состоялось с нарушением всех сроков, а адвокат Павла случайно узнала о заседании за сутки.

МИД Украины выразил протест в связи с отказом российского суда в удовлетворении апелляции. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Выражаем протест относительно решения российского суда над похищенным Павлом Грибом. Будем усиливать давление на РФ для освобождения Павла. Учитывая тяжелое состояние здоровья П.Гриба, в который раз требуем от РФ предоставить доступ украинских врачей к Грибу", - написала Беца.

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