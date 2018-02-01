В воинской части Житомирской области нашли застреленного военного

Возле тела военнослужащего 1974 г.р. обнаружено его табельное оружие (пистолет) и гильза

31 января на территории одной из воинских частей в Житомирской области нашли застреленным военнослужащего. Об этом сообщает местное издание Житомир.info со ссылкой на заместителя военного прокурора Житомирского гарнизона Алексея Рихлюка.

По его словам, возле тела военнослужащего 1974 г.р. обнаружено его табельное оружие (пистолет) и гильза. Записки не было.

Рихлюк заявил, что признаки насильственной смерти на теле не обнаружены, однако отметил, что "военнослужащий имеет телесное повреждение грудной клетки".

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Убийство) УК.

Следствие также проверяет версии о доведении до самоубийства и неосторожном обращении с оружием.

29 января сообщалось, что в Харьковском национальном университете Воздушных Сил от огнестрельного ранения погиб курсант. Отец погибшего уверен, что его сына убили сослуживцы.

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