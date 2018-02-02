В суд передали обвинение по смертельному ДТП в Харькове

Обвинительный акт разделен на судью Виктора Попраса

Прокуратура передала в Киевский райсуд Харькова обвинительный акт против подозреваемых в ДТП в центре города Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"2 февраля 2018 в 16.00 в производство Киевского районного суда г. Харькова поступил обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой О.А. и Дронова Г.А. по ч.3 ст.286 УК Украины", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт разделен на судью Виктора Попраса.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus якобы проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек. Шестеро прохожих, среди которых беременная женщина, были госпитализированы с травмами.

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