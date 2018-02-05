Боевики могут оставить без воды 1,3 млн жителей Донбасса - СЦКК

Украинская сторона СЦКК заявила, в 49 населенных пунктах Донбасса подача воды может быть приостановлена из-за действий пророссийских наемников

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю прекращения огня в Донбассе заявила, что пророссийские наемники могут оставить часть Донецкой области без воды в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-центр штаба в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что из-за аварийного состояния объектов насосной станции 1-го подъема Южно-донбасского водопровода возможно прекращение водоснабжения на большинстве территории Донбасса", - отмечается в сообщении.

В СЦКК напомнили, что 26 января 2018 года в результате обстрела боевиками данной насосной станции была повреждена система охлаждения одного из двух трансформаторов, предназначенных для электропитания станции. "Это привело к критическому 50% снижению надежности объекта в целом. Как следствие, малейший сбой в работе системы электроснабжения может стать причиной полной остановки насосной станции", - говорится в сообщении.

Под угрозой прекращения водоснабжения окажутся местные жители всего юго-западного направления Донецкой области: Волновахского, Красноармейского, Добропольского районов, а также Донецка (Куйбышевский, Кировский, Петровский, Ленинский районы, - ред.), Авдеевки, Мариуполя, Волновахи, Красноармейска, Докучаевска.

"Всего 49 населенных пунктов с населением более 1,3 млн человек (останутся без воды, - ред.)", - уточнили в пресс-центре.

Украинская сторона СЦКК скоординировала проведение специалистами коммунального предприятия Компания Вода Донбасса необходимых ремонтно-восстановительных работ и получила гарантии безопасности от Вооруженных Сил Украины.

"Однако, проведение ремонта невозможно без предоставления гарантий безопасности на время указанных работ со стороны ОРДО. Соответствующие запросы при содействии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предприятие направляло дважды: 26 января и 30 января этого года. По указанным запросам ответа от ОРДО не поступало", - сказали в пресс-центре.

30 января 2018 года оккупированный Луганск остался без воды.

ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, - ред.) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.

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