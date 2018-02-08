ОБСЕ заявила об эскалации конфликта в Донбассе: фото

Больше всего нарушений режима прекращения огня отмечались в треугольнике Ясиноватая-Авдеевка-Донецкий аэропорт

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе на минувшей неделе. Об этом сегодня на брифинге заявил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"На минувшей неделе насилие на востоке Украины не прекращалось. Мы зафиксировали 30% увеличение количества нарушений режима прекращения огня (по сравнению с позапрошлой неделей, - ред.). Эти нарушения произошли в треугольнике Ясиноватая - Авдеевка - Донецкий аэропорт. В этом районе было зафиксировано свыше 3 тысяч 200 нарушений режима прекращения огня", - подчеркнул Хуг.

По его словам, за последнюю неделю ОБСЕ заявила о трехкратном увеличении количества размещения тяжелого оружия.

Он подчеркнул, что беспилотник миссии зафиксировал семь ракетно-зенитных комплексов боевиков во временно оккупированной Макеевке.

Фото: скриншот видео



Хуг добавил, что 2 февраля в захваченной гибридными войсками РФ Ясиноватой возле пяти наблюдателей ОБСЕ велся огонь. "Над их головами со свистом пролетели пули, а одна из пуль попала недалеко, где они стояли. Никто не был привлечен к ответственности", - подчеркнул Хуг.

Он добавил, что обе стороны ограничивали доступ ОБСЕ в 13 случаях: два раза в подконтрольных Украине районах, 11 - во временно оккупированных.

2 февраля ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе на 25% .

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