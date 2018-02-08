В Киеве из ТРЦ, где находятся Вести, эвакуируют людей - СМИ

В ГСЧС сказали, что уточняют информацию о возможном пожаре в бизнес-центре Гулливер, где находится офис медиахолдинга

В Киеве с трех этажей бизнес-центра Гулливер, на одном из которых находится офис медиахолдинга Вести, эвакуируют людей из-за сообщения о пожаре. Об этом сообщает корреспондент 112 Украина.

При этом, согласно сообщению, люди спускаются по лестнице, так как лифт не работает.

По словам корреспондента, в бизнес-центр прибыла скорая. Внутри работают представители ГСЧС и полиции.

В сообщении сказано, что пожар начался на 32 этаже, где расположен офис Вестей.

Фото: vesti-ukr.com

На сайте Вестей сказано, что в редакции внезапно произошло сильное задымление, сработала сигнализация.

При этом в пресс-службе ГСЧС корреспонденту LIGA.net не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о пожаре в Гулливере. Там сказали, что уточняют эти данные. Также в ГСЧС не смогли ответить, проводится ли эвакуация из здания.

8 февраля газета Вести заявила об обысках в редакции.

В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений опровергли информацию об обыске.

На сайте агентства появилась информация, что помещения комплекса ТРЦ Гулливер переданы в управление компании-управляющему.

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