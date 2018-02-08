Конфликт вокруг бизнес-центра Гулливер обостряется - АРМА
В Нацагентстве по вопросам управления активами (АРМА) сообщают, что конфликт в Киеве вокруг бизнес-центра Гулливер обострился: неизвестные применяют дымовые шашки и выбивают кувалдами двери в здании. Об этом говорится на странице Нацагентства в Facebook.
"По состоянию на 19 часов на 31, 32 и 33 этажах БЦ Гулливер происходит конфликт между представителями компании-управляющего и неустановленными лицами, которые называют себя представителями собственника помещений или представителями компании-балансодержателя здания бизнес-центра", - сказано в сообщении.
В Нацагентстве говорят, что путем физического давления представителей компании-управляющего вытеснили из помещений на одном из этажей здания.
"Неустановленными лицами применяются дымовые шашки, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Кувалдами разрушаются входные двери, конфликт обостряется", - сообщили в АРМА.
Нацагентство расценивает такие действия как злостное нарушение постановления суда, что является уголовно наказуемым деянием.
Сегодня газета Вести заявила об обысках в редакции, которая находится на 32 этаже в Гулливере.
В Национальном агентстве по вопросам управления активами опровергли информацию об обыске.
На сайте агентства появилась информация, что помещения комплекса ТРЦ Гулливер переданы в управление компании-управляющему.
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