СБУ разоблачила на взятке замначальника Киевской таможни: фото

За неправомерную выгоду чиновник якобы гарантировал предпринимателям беспрепятственное таможенное оформление импортируемых товаров

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали по подозрению во взяточничестве одного из заместителей начальника Киевской городской таможни. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник через посредника систематически требовал деньги от субъектов внешнеэкономической деятельности. За неправомерную выгоду чиновник гарантировал предпринимателям беспрепятственное таможенное оформление импортируемых товаров.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение сообщником более $4,5 тыс в интересах чиновника. Сотрудники СБУ "взяли" посредника при передаче коммерсантом очередной части взятки в размере более $1,1 тыс.

Замначальник таможни проходит по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Фото: ssu.gov.ua

Постановлением Печерского районного суда Киева подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сегодня Национальная полиция разоблачила должностных лиц Государственной миграционной службы, которые подозреваются в отмывании денег и сбыте наркотиков.

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