Посол в Польше шуткой ответил на заявление Путина об управлении Украиной под эгидой ООН

Василий Боднар пообещал выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора Москвы, если РФ "начнет разваливаться"

Василий Боднар (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

Посол Украины в Польше Василий Боднар иронически прокомментировал предложение российского диктатора Владимира Путина о введении в Украине временного управления под эгидой Организации объединенных наций якобы для проведения выборов. Дипломат выразил готовность быть губернатором Москвы, об этом он сказал в интервью польскому вещателю RMF24.

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"Украина – демократическая страна, когда закончится военное положение, мы сами проведем выборы. Если Россия начнет разваливаться, я выдвигаю кандидатуру на должность губернатора оккупированной Москвы, чтобы должным образом управлять этими территориями", – сказал Боднар.

По его словам, на выборах в Украине будет голосовать не президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, неоднократно говоривший о необходимости провести выборы. Дипломат подчеркнул, что украинский народ изберет того, кого захочет.

Посол считает, что у действующего президента Владимира Зеленского есть хорошие шансы на переизбрание.

27 марта Путин предложил ввести временное управление в Украине под эгидой ООН, чтобы за это время провести президентские выборы, а затем уже заключать мирное соглашение.

В Белом доме отвергли это, заявив, что правление в Украине определяется Конституцией и народом страны.

Глава ЦПД Андрей Коваленко отметил, что Путин делает все, чтобы затянуть и сорвать движение к миру, потому что в завершении войны он не заинтересован.