Посол у Польщі жартом відповів на заяву Путіна щодо управління Україною під егідою ООН

Василь Боднар (Фото: Facebook-акаунт дипломата)

Посол України в Польщі Василь Боднар іронічно прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про запровадження в Україні "тимчасового управління" під егідою Організації об'єднаних націй нібито для проведення виборів. Дипломат висловив готовність бути губернатором Москви, про це він сказав в інтерв’ю польському мовнику RMF24.

"Україна – демократична країна, коли закінчиться воєнний стан, ми самі проведемо вибори. Якщо Росія почне розвалюватися, я висуваю кандидатуру на посаду губернатора окупованої Москви, щоб належним чином керувати цими територіями", – сказав у жарт Боднар.

За його словами, на виборах в Україні голосуватиме не президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який неодноразово говорив про необхідність провести вибори. Дипломат наголосив, що український народ обере того, кого захоче.

Посол вважає, що чинний президент Володимир Зеленський має хороші шанси на переобрання.

27 березня Путін запропонував запровадити тимчасове управління в Україні під егідою ООН, щоб за цей час провести президентські вибори, а вже потім укладати мирну угоду.

У Білому домі відкинули це, заявивши, що правління в Україні визначається її Конституцією та народом країни.

Очільник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що Путін робить все, аби затягнути й зірвати рух до миру, бо в завершенні війни він не зацікавлений.