Во Львове мать жестоко убила младенца: 20 проникающих ранений
Во Львове в контейнере для мусора был найден труп новорожденного ребенка. Об этом у себя в Facebook cообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"При осмотре трупа было обнаружено более 20 проникающих ранений. Меньше суток понадобилось полицейским и лицо, совершившее это преступление, было установлено и задержано", - отметил Аброськин.
По его словам, задержанная молодая женщина родила ребенка на балконе, где ножницами сразу его убила. "В это время двое других ее детей находились в соседней комнате", - уточнил Аброськин.
13 декабря 2017 года сообщалось, что родная мать убила 12-летнюю дочь из-за того, что девочка не хотела идти в школу.
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