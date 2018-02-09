Боевики объявили бойкот ОБСЕ в Донбассе

Террористы запретили так называемым бюджетникам предоставлять любую информацию наблюдателям миссии

Во временно оккупированных районах Луганской области боевики террористической организации ЛНР запретили так называемым бюджетникам общаться с наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Директор школы в Луганске отказалась разговаривать с командой миссии, сославшись на приказы от своего "руководства", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, боевики в Славяносербске, что в 28 километрах к северо-западу от Луганска, не стали общаться с наблюдателями, сославшись на "приказы" своих главарей.

29 января 2018 года пророссийские наемники запретили врачам и медсестрам предоставлять информацию о пострадавших в больницах бывшего областного центра.

ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.

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