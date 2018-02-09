СБУ разоблачила механизм хищения топлива в воинской части
В СБУ заявили, что совместно с военной прокуратурой разоблачили механизм систематического хищения горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, правоохранители установили, что один из заместителей командира части совместно с подчиненными искусственно завышали объемы потребления горючего для перепродажи "излишков".
"Злоумышленники, в частности, через поддельную документацию оформляли фиктивные командировки, завышали показатели расхода топлива и меняли данные измерительных устройств в военных авто", - сказано в сообщении.
Оперативники спецслужбы задокументировали несколько эпизодов хищения и сбыта горючего.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 410 УК, сотрудники СБУ предотвратили очередную попытку сбыта партии похищенного топлива в одном из гаражных кооперативов, сообщили в ведомстве.
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали по подозрению во взяточничестве одного из заместителей начальника Киевской городской таможни.
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