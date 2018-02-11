Крушение самолета в РФ: МИД Украины выразил соболезнования

Глава МИД Украины выразил соболезнования близким тех, кто был на борту разбившегося самолета Саратовских авиалиний

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Московской области.



"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе около Москвы", - написал он в Twitter.



Самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск сегодня, 11 февраля. На борту был 71 человек (65 пассажиров и шестеро членов экипажа), все погибли. Граждан Украины среди них нет.



По факту катастрофы возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и экспулуатации воздушного транспорта.