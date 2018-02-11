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Крушение самолета в РФ: МИД Украины выразил соболезнования

11.02.2018 23:34
Глава МИД Украины выразил соболезнования близким тех, кто был на борту разбившегося самолета Саратовских авиалиний
Крушение самолета в РФ: МИД Украины выразил соболезнования

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Московской области.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе около Москвы", - написал он в Twitter.

Самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск сегодня, 11 февраля. На борту был 71 человек (65 пассажиров и шестеро членов экипажа), все погибли. Граждан Украины среди них нет. 

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и экспулуатации воздушного транспорта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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