Крушение самолета в РФ: МИД Украины выразил соболезнования
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Московской области.
"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе около Москвы", - написал он в Twitter.
Самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск сегодня, 11 февраля. На борту был 71 человек (65 пассажиров и шестеро членов экипажа), все погибли. Граждан Украины среди них нет.
По факту катастрофы возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и экспулуатации воздушного транспорта.
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