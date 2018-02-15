В Днепре пресекли деятельность незаконной оружейной мастерской

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке реализации трех переработанных стартовых пистолетов, которые были обнаружены в его авто

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией пресекли в Днепре деятельность незаконной мастерской по переработке оружия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель организовал мастерскую в собственной квартире. Переделанные под стрельбу боевыми патронами пистолета делец реализовывал клиентам, в том числе представителям криминальных кругов по всей территории Украины. Заказчиков он подыскивал в Интернете, товар передавал почтовыми отправлениями и лично.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в областном центре при попытке реализации трех переработанных стартовых пистолетов, которые были обнаружены в его автомобиле.

При обыске по местам жительства дельца сотрудники СБУ изъяли 51 пистолет с явными признаками переработки для стрельбы боевыми патронами и оборудование для ремонта и переработки оружия.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольной охотничьей), боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Фото: ssu.gov.ua

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Вчера сотрудники СБУ совместно с полицией задержали в Киеве торговца оружием и боеприпасами, которые могли использоваться во время массовых мероприятий с целью дестабилизации ситуации.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.