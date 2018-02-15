Под Широкино убили четверых морпехов: подозревают их сослуживцев
Генпрокуратура сообщила подробности гибели морских пехотинцев ВСУ в Донбассе: четверо военнослужащих были убиты под Широкино Донецкой области, в совершении преступления подозревают их двоих сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Согласно сообщению, 14 февраля 2018 года военная прокуратура сил АТО и полиция зафиксировали на первой линии обороны вблизи Широкино факт убийства четырех военных одного из подразделений ВСУ.
По данному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство двух или более лиц).
Отмечается, что во время осмотра места происшествия "на теле погибших были обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где они находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)".
Как сообщили в ГПУ, после исследования доказательств была установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, подозреваемых задержали.
"С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы, в ходе которых (задержанные) дали признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы", - говорится в сообщении.
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Задержанным планируют сообщить о подозрении по п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство двух или более лиц по предварительному сговору). Решается вопрос избрания военным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также в рамках дела назначены судебно-медицинские, химические, взрывотехнические и другие экспертизы.
Сегодня, 15 февраля, штаб АТО сообщил о гибели в Донбассе бойцов отдельной бригады морской пехоты ВСУ, но каких-либо подробностей происшествия не озвучил.
СМИ сообщали, что трагедия произошла в 36-й бригаде морской пехоты: двое военных расстреляли из автоматов своих четверых сослуживцев. Причиной конфликта назвали неуставные отношения.
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