В полиции показали изъятое у "активистов" под судом в Киеве: фото

Мужчину, ранившего полицейского, задержали и открыли производство по статье о насилии в отношении правоохранителя

В полицию доставлены около 30 активных участников конфликта у Соломенского суда в Киеве. Среди них - мужчина, применивший огнестрельное оружие. Открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки", - сказано в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полиции отметили, что после установления личных данных и предоставления объяснений действиям задержанных будет дана правовая оценка.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Нацполиция сообщает, что после осмотра изъятых предметов будет решен вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сегодня возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. По информации СМИ, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений. В частности на фото и видео с места события можно увидеть людей в форме Национальных дружин.

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