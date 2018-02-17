Полиция задержала мать, которая сдавала в аренду малолетнего сына

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы

Вчера, 16 февраля, в Хмельницкой области полиция совместно с СБУ задержали женщину, которая пыталась сдать своего четырехлетнего сына в долгосрочную аренду для занятия попрошайничеством. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.



"Женщину задержали непосредственно в момент получения ею средств за мальчика. За то, что отдала своего ребенка в аренду, 32-летняя жительница Белогорского района получила 15 000 гривен", - говорится в сообщении. "Она написала расписку, в которой подтвердила, что добровольно отдала ребенка и никаких претензий не имеет и в полицию заявлять не собирается, - также сказано.



Согласно сообщению полиции, она уже лишена родительских на двух старших мальчиков 7 и 12 лет. Кроме того, женщина имеет судимости за кражи и другие преступления.



Информация намерении продать ребенка поступила в отдел по борьбе с торговлей людьми по оперативным каналам. Ребенка передали социальным службам.



По данному факту открыто уголовное производство по статье за торговлю людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека.

Фото: полиция Хмельницкой области



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