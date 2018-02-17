Волонтера арестовали по подозрению в тройном убийстве - полиция

Петра Саламу с позывным Водила арестовали на 60 суток

Суд в Мариуполе 17 февраля избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста волонтеру и бывшему участнику боевых действий в Донбассе Петру Саламе с позывным Водила, которого подозревают в причастности к убийству семьи предпринимателей в населенном поункте Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня суд в Мариуполе выбрал первом подонку, причастном к убийству семьи в Великой Новоселке, мера пресечения - арест", - сообщил он.



Аброськин напомнил, что "пострадавших убивали зверски, как скот". "Поставили на колени всех трех, заставили читать молитву и по очереди, на глазах друг друга, убивали", - добавил он.

Экс-командир батальона Нацгвардии специального назначения Донбасс Анатолий Виногродский в своем Facebook написал, что "Водиле дали прогнозируемо 60 дней в СИЗО".



По его словам, заседание суда было закрытым, а Саламу привезли "не просто в наручниках, а еще с черной повязкой на глазах".



О задержании подозреваемых в тройном убийстве Аброськин сообщил еще 15 февраля.



"Мы установили и задержали всех лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении убийства семейства в Великой Новоселке, имевшем место еще 6 декабря 2017 года. Все трое являются активными участниками общественной организации Внутренний корпус бaтареи Донбасс. Ранее участвовали в АТО", - сказал он.



В СМИ сообщалось, что 6 декабря в Великой Новоселке Донецкой области были убиты члены семьи экс-главы местной райадминистрации Валерия Шири - дочь, ее муж и взрослый сын. Сам Шира был другом и кумом экс-президента Виктора Януковича.

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